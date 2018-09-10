Министры энергетики России и США встретятся в Москве 13 сентября
Предыдущая встреча состоялась в июне в Вашингтоне. На ней обсуждались проект «Северный поток-2», а также работа американских компаний в России в условиях санкций, сообщает Интерфакс.
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Предыдущая встреча состоялась в июне в Вашингтоне. На ней обсуждались проект «Северный поток-2», а также работа американских компаний в России в условиях санкций, сообщает Интерфакс.
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Комментарии3
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olegleon 10 сентября 2018 | 09:39
а разве министры, тем более американский, что-то решают? или это "встреча ради встречи"
andreyfilippov 10 сентября 2018 | 09:51
А что за "министерство энергетики" в США?
andreyfilippov 10 сентября 2018 | 10:03
andreyfilippov: Ну, в смысле, что это трамповскому Рику Перри простительно было не знать, что это такая же "энергетика", как в СССР среднее машиностроение занималось не тяжелыми и не легкими, а средними машинами.