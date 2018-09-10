Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России

в будущем, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Ранее «Мэйл.ру групп» инициировала дискуссию об амнистии осуждённых за активность в соцсетях, в частности, за «лайки» и «репосты».