Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России
Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России
в будущем, заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Ранее «Мэйл.ру групп» инициировала дискуссию об амнистии осуждённых за активность в соцсетях, в частности, за «лайки» и «репосты».
Комментарии5
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traxau_okurka 10 сентября 2018 | 09:38
Ясно. Фюрер опять дрищет. Очередной рычаг давления за счет рабов.
evgolius7 10 сентября 2018 | 09:40
Дмитрий Анатольевич Медведев объявил Соединённым Штатам Америки экономическую войну.
Пук.
evgolius7 10 сентября 2018 | 09:47
заявил спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Бывший бомбила таксист, решил порулить цифровыми технологиями...замещает Пыню...он не в теме.
ppvngavr 10 сентября 2018 | 09:43
"А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Пора всей вертикали на "заслуженный" отдых!
Прошедший День голосования превратился в День протеста против несменяемой "вертикали". Российские люди начали осознавать ее банкротство в области:
1) государственно-монополистической коррумпированной экономики путинских родственников и друзей,
2) бездарной и репрессивной внутренней политики,
3) агрессивной, позорной и осуждаемой мировым сообществом внешней политики "одинокой державы".
Это осознание значительной частью народа и уличный протест являются необходимыми условиями ОСТАНОВКИ фашистской трансформации российского общества и государства, зашедшей достаточно далеко. Об этом читайте в публикации:
"Фашистская трансформация социума и государства": http://www.proza.ru/2018/01/06/759
Молодец Навальный! На "выборах" власть уже изменить невозможно, остается только уличный протест, как в Армении в 2018 году, или в России в 1991 году.
yralez 10 сентября 2018 | 09:49
А как же они без специализированных чекистов будут ловить и сажать ?
Вертухаев, зоны и тюрьмы можно оставить прежними или еще настроить таких же.