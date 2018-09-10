На медицинское освидетельствование направлен мужчина, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале.
Полицейские направили на медицинское освидетельствование мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале. Задержанный в не адекватном состоянии. Он уже был осуждён а 2006 году по статье «Убийство», и суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, сказали ТАСС в полиции. Пострадавшие в результате нападения на Курском вокзале госпитализированы.
Комментарии3
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olegleon 10 сентября 2018 | 09:36
за убийство всего 11 лет? ну вот и результат. преступник понял, что может легко отделаться и попытался повторить преступление
vinidbi 10 сентября 2018 | 09:39
olegleon: Полезный провластный идиотик-olegleon-обеляющий и вылизывающий преступно-воровскую власть ваша путинская иконка вот уже почти 20 лет у власти - но так ничего и не понял!!!
kochar 10 сентября 2018 | 09:52
olegleon: Расстреляли бы или пожизненно на урановые рудники и не было бы поножовщины.
Это же так просто.