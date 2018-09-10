На медицинское освидетельствование направлен мужчина, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале.

Полицейские направили на медицинское освидетельствование мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров на Курском вокзале. Задержанный в не адекватном состоянии. Он уже был осуждён а 2006 году по статье «Убийство», и суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, сказали ТАСС в полиции. Пострадавшие в результате нападения на Курском вокзале госпитализированы.