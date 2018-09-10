Под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружены пустоты

Ликвидировать их за 4,5 миллиона рублей будет компания «Адонис» из Благовещенска. Согласно данным системы «Спарк Интерфакс», уставный капитал компании 24 тысячи рублей, сообщает РБК.

Космодром «Восточный» был введён в эксплуатацию в 2016 году.