Под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружены пустоты
Ликвидировать их за 4,5 миллиона рублей будет компания «Адонис» из Благовещенска. Согласно данным системы «Спарк Интерфакс», уставный капитал компании 24 тысячи рублей, сообщает РБК.
Космодром «Восточный» был введён в эксплуатацию в 2016 году.
Комментарии16
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vasya_von_smetankin 10 сентября 2018 | 09:37
Есть версия, что это те же "пустоты", которые образовались в карманах строителей Гордости Отечественной Космонавтики - космодрома "Восточный"
igorrrpadlowitchs 10 сентября 2018 | 09:39
vasya_von_smetankin: рогозин повелитель пустоты!
gordy 10 сентября 2018 | 10:02
Под режимом тоже пустота?
tvitov66 10 сентября 2018 | 10:06
"Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.""А с какой целью взимается плата? — С целью капитального ремонта Провала, — чтобы… не слишком… проваливался!"(С)
kottigr1 10 сентября 2018 | 09:46
vasya_von_smetankin: Снова Путин всех переиграл ! Это что бы космодром не достался НАТО...
justlooking 10 сентября 2018 | 09:46
На ремонт провала. Чтоб не сильно проваливался.
edyunia 10 сентября 2018 | 09:58
justlooking:
- Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и
красноармейцы бесплатно! Студентам -- пять копеек! Не членам
профсоюза--тридцать копеек! Остап бил наверняка. Пятигорцы в
Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек
за вход "куда-то" не представляло ни малейшего труда.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 09:46
Возможно, эти пустоты батутчик-рагозин специально сделал, чтобы хранить в них сворованное бабло?
ramses333 10 сентября 2018 | 09:49
Космодром "Восточный" - перпетуум мобиле воровства.
pavelmistery 10 сентября 2018 | 09:49
Как успешно пилить бюджет. 10 советов от Рогозина
sensei54 10 сентября 2018 | 09:51
Что за бред?
А завтра - под Кремлём и 5 триллионов на ликвидацию.
Остап перевернулся в гробу.
tvitov66 10 сентября 2018 | 10:09
sensei54: ну типа они космодром строили - строили ... и наконец выяснялось что геологоразведку никто не делал ... ошибочка вышла
mikescholar 10 сентября 2018 | 09:52
Пустоты вырыли подземные бакланы, специально введенные в секретных лабораториях стран НАТО.
condor00 10 сентября 2018 | 09:59
А те, кто проектировал, строил и принимал, теперь в стороне? Я не про статьи в УК, а про ремонт за свой счёт.
sneer1 10 сентября 2018 | 10:00
Из материала совершенно непонятно, о каких пустотах идет речь. Какие-нибудь карстовые, или по старой советской традиции в швы между плитами доски и старые газеты напихали? Но то, что тут, скорее всего, виноват Рогозин, - тоже почти не подлежит сомнению.
ivanbel 10 сентября 2018 | 10:05
Пустоты - это хороший повод для воровства.