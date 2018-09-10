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09:03, 10 сентября 2018

Второй тур губернаторских выборов пройдёт в четырёх регионах России

Второй тур губернаторских выборов пройдёт в четырёх регионах России – в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей.

Комментарии

5

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lion64__2 10 сентября 2018 | 09:06

Там, где пришли и проголосовали, едросы получили по сусалам. А там, где жрали шашлыки с пивом, получили большинство.

neyexo 10 сентября 2018 | 09:11

Непорядок!

yralez 10 сентября 2018 | 09:22

Учителялки подвели.

alexeycapitan 10 сентября 2018 | 09:35

Да и по партийным спискам у ЕдРа результат не очень. А ведь это сразу бьет по бюджету. Они у нас пенсии отнимают, мы у них депутатские мандаты.

vla7815 10 сентября 2018 | 09:39

Ребята, давайте начнем избавление России от едросовской гидры, душащей страну, с ваших регионов. Остальные проснутся и пойдут вслед за вами. Уж если у вас сложилась такая возможность !!!!! Не упустите шанс для всей страны !!!!!

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