Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы не выявил серьезных нарушений в ходе голосования
Там заявили, что все избирательные участки работали в штатном режиме.
Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы отсматривал в режиме реального времени записи с тех участков, откуда приходили жалобы наблюдателей. На некоторые из них выезжали специальные мобильные группы. Так, например, случилось с участком №1982, попавшим под подозрение из-за информации о человеке, проголосовавшем дважды. Однако в результате выяснилось, что в выборах приняли участие два брата близнеца, пришедших в разное время. Также в штабе обнаружили два «фейковых» видео, на которых якобы были зафиксированы вбросы. Они были размещены в соцсетях. Как рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, на реальных записях с камер видеонаблюдения участки отличаются размещением мебели и служебными записями, а в одном случае и урнами. Они были электронными, а не пластиковыми. Венедиктов назвал размещенные ролики «намеренной фальсификацией». Между тем работу Общественного штаба оценили иностранные делегации – в частности, послы Франции, Австралии и Швеции. По их словам, штаб смог обеспечить прозрачность выборов столичного градоначальника.
Как отметили в штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, наблюдатели штаба смогли охватить 99,5% участков, на которых проводилось голосование.
Комментарии3
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cromwel 10 сентября 2018 | 09:20
Ну конечно. Если самих выборов не было то и нарушениям откуда взяться?
luger_max_otto 10 сентября 2018 | 09:34
Выборы без выборов- какие нарушения... Главный кандидат неоднократно нарушал закон о выборах- какие нарушения. Хорошую уху ели!
unprejudiced 10 сентября 2018 | 09:26
Полагаю серьезные нарушения были бы если бы в выборах участвовала всякая либерастня типа яшина гудкова митрохина, и естественно все фальсификации от них бы исходили.