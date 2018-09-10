Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает почти 70 процентов голосов после обработки более 99 %
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает почти 70 процентов голосов после обработки более 99 процентов протоколов избирательных комиссий, сообщает Мосгоризбирком. Явка на выборах составила чуть более 30 процентов. В Подмосковье побеждает также действующий губернатор Андрей Воробьёв. Он набрал 62 процента по итогам подсчёта двух третей протоколов.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 09:09
Пролонгация (которую по недоразумению называют выборами) состоялась.
Доверенные лица получили по бочке варенья, герои-памфиловцы - по корзине печенья.
А что получил Сей Сеич, который наблюдал за всем из ближайшей аптеки?
traxau_okurka 10 сентября 2018 | 09:13
mikhail_spb_: Выборы Собянина 2028 года, проголосовал 1 человек. Заголовки СМИ - Голосовавшие единогласно поддержали Сергея Собянина.
antiboh 10 сентября 2018 | 09:22
mikhail_spb_: Но точно что-то получил..
piter_ug 10 сентября 2018 | 09:09
70% от 30% пришедших.
Т.е. большинство его отправило домой.
skull___ 10 сентября 2018 | 09:23
piter_ug: Ну да. Зато 20% Навального от 27% проголовавших на прошлых выборах-отличный результат, на который либерастня до сих пор мастурбирует.
vinidbi 10 сентября 2018 | 09:34
skull___: Скуллящее___ пригожинское чмо лихо вас опять мокнули мордой в ваше же дерьмо!!!
agamasat 10 сентября 2018 | 09:33
Еще бы опубликовали процент с испорченными бюллетенями... Вот мы бы тогда и узнали, что есть 70%, проголосовавших за действующую власть.
petrivanov 10 сентября 2018 | 09:34
Вот это победа! В жесточайшей конкурентной борьбе, на абсолютно равных условиях, Собянин шёл ноздря в ноздрю с остальными конкурентами, и победил! Такая победа дорогого стоит!
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 09:36
Если бы у человека был авторитет, он не пошел бы на мошеннические манипуляции с отбором кандидатов. Выборов не было, была демонстрация трусости и нечестности.
croaker 10 сентября 2018 | 09:43
30 (процент явки) х 70 (за Собянина) = 20-21 % Т.е. это все те,кого смогли мобилизовать, в т.ч. вся московская единороссия,голосующие строем силовики и дурдомы. Выбрать-то выбрали, а победы нет.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 09:43
Собаки лают - караван идёт! Хомячье опять в заднице.
agamasat 10 сентября 2018 | 09:55
pedrobutylkovich: куда идет ваш караван, сказать?
bja_1950 10 сентября 2018 | 09:58
А сколько процентов наберется после "обработки" 99, 999999999 процентов?