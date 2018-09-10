Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает почти 70 процентов голосов после обработки более 99 процентов протоколов избирательных комиссий, сообщает Мосгоризбирком. Явка на выборах составила чуть более 30 процентов. В Подмосковье побеждает также действующий губернатор Андрей Воробьёв. Он набрал 62 процента по итогам подсчёта двух третей протоколов.