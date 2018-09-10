На вчерашних митингах против пенсионной реформы были задержаны более тысячи человек
Лидером по числу граждан, доставленных в отделения полиции, стал Санкт-Петербург.
Число задержанных на протестных акциях по всей стране – 1018 человек. Такую цифру приводит сайт «ОВД-инфо». По данным портала, на самом деле в отделениях полиции или автозаках оказалось еще больше людей. В частности это относится к Санкт-Петербургу и Екатеринбургу – городам-лидерам по этому показателю. В культурной столице страны силовики действовали с особым размахом. Там схвачено как минимум 450 человек – почти половина от всех задержанных в российских городах.
Питерские полицейские жестко разгоняли митингующих и избивали активистов, уводили в автозаки в том числе стариков, женщин и детей. Дубинки также пустили в ход новосибирские и московские стражи порядка. В столице самые жесткие задержания были у метро «Театральная». Там от росгвардейев досталось в том числе и журналистам.
В Москве завели два уголовных дела по статье о насилии в отношении полиции. О проверках действий самих стражей порядка данных нет.
Комментарии16
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kottigr1 10 сентября 2018 | 09:03
Обычное фашистское государство.. Гражданам России давно пора понять, что они живут в оккупированной фашистами стране.. Это все равно как бы жители оккупированной в 1941 году Калуги требовали бы от Гитлера справедливой пенсии..
drgonish 10 сентября 2018 | 09:06
Что, не нравится, как в США?
kottigr1 10 сентября 2018 | 09:12
drgonish: В США вся вороватая верхушка власти давно бы уже сидела пожизненно в тюрьмах за коррупцию..
drgonish 10 сентября 2018 | 09:18
kottigr1:
Да? Тогда почему за установку светофоров в США за 20 миллионов рублей/шт никого не сажают и никто даже не возмущается?
Ведь когда в России ставят светофор за 5 миллионов(или даже за 1) это вызывает у оппозиции дикую истерику и пишутся разоблачительные статьи о коррупции.
kottigr1 10 сентября 2018 | 09:21
drgonish: Фантазируешь ?
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
drgonish 10 сентября 2018 | 09:34
kottigr1:
{Фантазируешь ?]
Чего, и тебя в Гугле забанили?
On the west coast of the US, a new fully actuated signal is estimated to cost $300,000.
Отсюда: https://clck.ru/EJj7u
[Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"... ]
Ну, так ты на выборы-то сходил? Или среди 75% дома отсиделся? Если лень раз в пять лет задницу от стула оторвать, чего жаловаться на дороги, налоги и прочее... Значит все это тебя устраивает.
kottigr1 10 сентября 2018 | 09:40
drgonish: Твоя ссылка пуста, как и твое враньё..
Ты чего куришь ? Откуда в РФ взялись выборы ?
drgonish 10 сентября 2018 | 09:54
kottigr1:
Нет, ссылка открывается. Проверил.
Я не курю. Об истории выборов в России много написано в интернете. Еще вопросы?
rihard 10 сентября 2018 | 09:14
drgonish: В США необходимо с властями митинги согласовывать?
parasuk_ 10 сентября 2018 | 09:20
rihard: Умные люди пишут, что надо. А участие в несанкционированном митинге приравнивается к массовым беспорядкам.
drgonish 10 сентября 2018 | 09:25
rihard:
[В США необходимо с властями митинги согласовывать?]
:))
А погуглить сложно, как там регулируются собрания? Более того, там самые конские санкции за нарушения регулирующих правил, вплоть до 10 лет тюрьмы.
rihard 10 сентября 2018 | 09:57
drgonish: drgonish: митингующих.
В Нью-Йорке не требуется никакого разрешения для демонстраций на улицах или в парках, число участников которых не превышает 20 человек и если они не намерены использовать звуковую аппаратуру. В противном случае, например, для протестного шествия по нью-йоркским улицам необходимо получать разрешение в управлении полиции города (либо в управлении парков для соответствующих мероприятий), за которым следует обратиться не позднее чем за пять дней до мероприятия..
Митинг или демонстрация под открытым небом в Германии требует уведомления полиции за 48 часов. Направить его можно через Интернет, указав помимо данных заявителя, темы, даты и маршрута мероприятия также ответственных за соблюдение порядка. Допустимы и спонтанные уличные акции вообще без всякого уведомления. Поводом для их разгона может стать агрессия и применение насилия со стороны митингующих.http://maxpark.com/community/politic/content/1415613
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 09:05
Может, лучше солдаты НАТО, чем эти озверевшие мильтоны?
drgonish 10 сентября 2018 | 09:12
mikhail_spb_:
[Может, лучше солдаты НАТО, чем эти озверевшие мильтоны? ]
Может лучше соблюдать ФЗ?
Кстати, о "лучшести" солдатов НАТО:
https://youtu.be/J_A_qij034g
Лечись, Миша.
parasuk_ 10 сентября 2018 | 09:15
Ленинградцы молодцы. Наглых навальнят начали лупить возмущенные прохожие :)
wuwer 10 сентября 2018 | 09:17
Народонаселение обнаглело
Не хочет отрабатывать прокорм и льготную досрочную пенсию псов режима
Вот и получает дубинками ..и пинками-пинками рабов в стойло дальше пахать