На вчерашних митингах против пенсионной реформы были задержаны более тысячи человек

Лидером по числу граждан, доставленных в отделения полиции, стал Санкт-Петербург.

Число задержанных на протестных акциях по всей стране – 1018 человек. Такую цифру приводит сайт «ОВД-инфо». По данным портала, на самом деле в отделениях полиции или автозаках оказалось еще больше людей. В частности это относится к Санкт-Петербургу и Екатеринбургу – городам-лидерам по этому показателю. В культурной столице страны силовики действовали с особым размахом. Там схвачено как минимум 450 человек – почти половина от всех задержанных в российских городах.

Питерские полицейские жестко разгоняли митингующих и избивали активистов, уводили в автозаки в том числе стариков, женщин и детей. Дубинки также пустили в ход новосибирские и московские стражи порядка. В столице самые жесткие задержания были у метро «Театральная». Там от росгвардейев досталось в том числе и журналистам.

В Москве завели два уголовных дела по статье о насилии в отношении полиции. О проверках действий самих стражей порядка данных нет.