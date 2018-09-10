Партия пенсионеров прошла в законодательное собрание Забайкальского края
Это даст ей право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. После обработки ста процентов протоколов первое место у «Единой России», сообщили ТАСС в избиркоме.
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Это даст ей право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. После обработки ста процентов протоколов первое место у «Единой России», сообщили ТАСС в избиркоме.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии3
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wuwer 10 сентября 2018 | 08:56
))) Сомнительно...есть вероятность , что большинство членов партии не дотянут до следующих госдуровских выборов
drgonish 10 сентября 2018 | 09:04
Факт номер 1. В Забайкалье явка на выборы составила 19,2% на 18.00.
Факт номер 2. После обработки протоколов первое место у "Единой России".
Подтасовали, да? Ничего подтасовывать не надо. Достаточно уговорить послушных бюджетников. Полиция и прочие ГИБДД пришли полным составом без всяких уговоров, им-то пенсионный возраст не повышают.
Блин, 73% москвичей не пришли на выборы. Ну, и не нойте теперь про пенсии. налоги, дороги и ЕР, раз в 5 лет жопу от стула не оторвать. Зато в 91 москвичи за всю страну решали, что нам лучше в демократии жить, а теперь оказывается, что демократия им не особенно-то и нужна.
tinon 10 сентября 2018 | 09:19
drgonish:
Хм... вопрос: где те из 91-го?
Иных уж нет, а те далече: кто добровольно, кто вынужденно, но причины и количество оттока в нынешних СМИ и ток-шоу не обсуждается.