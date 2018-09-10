Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на 17 тысяч долларов Сирену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Уильямс устроила скандал после нескольких предупреждений судьи Карлоса Рамоса. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также потребовала присутствия главного судьи соревнований.

В финале Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке.