Кандидаты от «Единой России» лидируют на дополнительных выборах в Госдуму по пяти одномандатным округам, где партия выдвигала своих кандидатов. В частности, в думу возвращается Александр Хинштейн. В Балашовском округе Саратовской области на первом месте Евгений Примаков, сообщает ТАСС. Два оставшихся вакантных мандата получат представители КПРФ и ЛДПР, сообщает Центризбирком.