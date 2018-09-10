Собянин набирает почти 70 процентов голосов после обработки более 80 процентов протоколов избирательных комиссий
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает почти 70 процентов голосов после обработки более 80 процентов протоколов избирательных комиссий, сообщает Мосгоризбирком. Явка на выборах составила чуть более 30 процентов. В Подмосковье побеждает также действующий губернатор Андрей Воробьёв. Он набрал 62 процента по итогам подсчёта двух третей протоколов.
Комментарии2
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neyexo 10 сентября 2018 | 08:35
Плитка и так перекладывается 3 раза в год,
Уже не удивишь
lion64__2 10 сентября 2018 | 08:36
Пришло бы 80% избирателей и результат мог быть иным. В ряде областей так и получилось.