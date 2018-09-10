На протестных акциях в России 9 сентября задержаны 839 человек, сообщает ОВД-инфо
Больше всего задержанных – 354 человека – в Санкт-Петербурге. На втором месте Екатеринбурге – 129 человек.
Уже возбуждено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции против участника акции в Москве.
Комментарии2
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ukraminadozemljudobrjt 10 сентября 2018 | 08:38
Ниче полезно, животные должны учесть что в правовых государствах за нападение на полицейского вообще пристрелить могут.
dvdd 10 сентября 2018 | 08:39
Интересно, сколько сотен человек в России понимает, что это чудовищно? Что выражение несогласия с людоедскими законами не может наказываться нормальной властью. Именно сотен. Ибо остальным наплевать. Средневековье.