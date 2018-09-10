«Почта России» запускает новый маршрут доставки отправлений из Китая на Дальний Восток
Урал и в Сибирь. Теперь они будут идти не через Москву, а через Владивосток, сообщает РБК. Благодаря оптимизации маршрута, сроки доставки посылок для большинства Восточных регионов сократятся до 14 дней. По данным Ассоциаций компаний интернет-торговли, в минувшем году россияне потратили в китайских он-лайн магазинах почти 200 миллиардов рублей. Средний чек около 10 долларов.
Комментарии1
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perectukin 10 сентября 2018 | 08:31
Охренеть !
Это кто же такой умный, что через 20 лет Путинского правления догадался не через Москву письма слать из Вдадивостока в Хабаровск ?
Голова ...
Глядишь какой-нибудь нобелевский лауреат додумается что и летать из Самары в Казань можно не через Москву а напрямую ...
А может пилоты другой дороги не знают ?