Эксперты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали невменяемой одну из сестёр Хачатурян которые убили своего отца. Это 17-летняя Мария, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Впрочем, официального заключения об экспертизе пока нет. Сейчас Мария Хачатурян содержится в больнице Бутырской тюрьмы. Где девушка будет проходить лечение, решит суд.