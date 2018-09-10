СК возбудил уголовное дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста

Следственный комитет возбудил уголовное дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста. Его обвиняют в нападении на полицейского. Имя этого человека и место происшествия в сообщении СК на указано.

Акции протеста состоялись накануне во многих городах Росси. По данным ОВД-инфо, задержаны более 800 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.