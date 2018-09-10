СК возбудил уголовное дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста
Следственный комитет возбудил уголовное дело на участника акции протеста в Москве против повышения пенсионного возраста. Его обвиняют в нападении на полицейского. Имя этого человека и место происшествия в сообщении СК на указано.
Акции протеста состоялись накануне во многих городах Росси. По данным ОВД-инфо, задержаны более 800 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.
Комментарии3
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kottigr1 10 сентября 2018 | 08:35
patrikk_1: Обычное фашистское государство.. Гражданам России давно пора понять, что они живут в оккупированной фашистами стране..
unprejudiced 10 сентября 2018 | 08:24
Мирная акция протеста говорите, статья 31 Конституции говорите? Это вот это жестокое нападение на сотрудников вы называете мирной протестной акцией?
ramen 10 сентября 2018 | 08:28
"Желать прекращения несправедливости - это преступление или справедливость?"(Беатриче Ченчи 1599.)