Владимир Путин начнет сегодня серию двусторонних встреч в рамках Четвертого Восточного экономического форума. Первые переговоры российский лидер проведет с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Встреча президента России и японского премьера начнется с посещения двигателестроительного завод «Мазда» во Владивостоке, а продолжится за столом переговоров. Центральным вопросом станет принадлежность южных Курильских островов, рассказал Синдзо Абэ в интервью газете Sankei. Напомню, что эта тема является камнем преткновения на пути заключения между странами мирного договора. Как отметил ранее помощник президента Юрий Ушаков, Советский Союз получил эти территории по итогам Второй мировой войны, и в предстоящих переговорах российская сторона будет исходить из этой позиции. По словам Ушакова, Путин и Абэ обсудят также региональную повестку и ситуацию на Корейском полуострове.

В рамках Восточного экономического форума Владимир Путин в ближайшие дни также проведет переговоры с лидерами Монголии, Южной Кореи и Китайской народной республики.

Четвертый Восточный экономический форум начнется завтра и завершится 13 сентября. В нем примут участие делегации 17 из стран.