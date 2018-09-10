Правительственные сирийские войска сегодня по некоторым данным могут начать наступление на провинцию Идлиб
Правительственные сирийские войска при поддержке Москвы и Тегерана сегодня по некоторым данным могут начать наступление на провинцию Идлиб. Западные страны призывают этого не делать.
Идлиб последняя сирийская провинция, которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооружённые группировки. Там живёт ориентировочно три миллиона мирных граждан. ООН предупредила: наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI-го века. Международное сообщество опасается, что правительственные силы Асада могут устроить в городе химическую атаку. Москва заявляет: провокацию с использованием химоружия готовят противники президента Сирии. Российская и сирийская авиация в субботу нанесли массированный удар по провинции Идлиб. Несколько человек погибли, включая двух детей. Это по оценкам местных мониторинговых групп был самый сильный авиаудар за месяц, отмечают западные СМИ. Его нанесли вскоре после переговоров, на которых президенты России, Турции и Ирана обсуждали ситуацию в сирийской провинции. Наступление на Идлиб приведёт к гуманитарной катастрофе и ещё большему кровопролитию, опасается турецкий лидер Реджеп Эрдоган. На этом фоне в Женеве представители трёх стран сегодня начнут консультации о формировании Конституционного комитета Сирии.
В Пентагоне нашли лучший способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная военная операция в Идлибе. Об этом объявил командующий объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.
Комментарии5
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olegleon 10 сентября 2018 | 08:14
" Международное сообщество опасается, "
я что-то пропустил и не увидел опасений Китая, Индии и большинства других стран по этой проблеме.
может быть Эхо напомнит об этих опасениях?
prade 10 сентября 2018 | 08:25
olegleon: "я что-то пропустил и не увидел опасений Китая, Индии и большинства других стран"
Есть страны, которым небезразлична судьба мира. Когда начиналась вторая мировая война СССР, Китай, Мексика и т.д. опасения тоже не выражали. Но это не означает, что Гитлер был прав, и война в конце-концов коснулась и их страны. Такая же ситуация сейчас с Путиным. Путин знает, что война в Сирии ухудшает экономику страны, народ обнищает, добавятся новые санкции. Но это же Путин. Он будет участвовать в бессмысленной войне ради Асада, чем думать о благополучии народа и страны.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 08:29
prade: Про пенсионеров забыл написать!
passanger 10 сентября 2018 | 08:15
Интрига, на самом деле не в том, что могут начать(они уже почти месяц как могут), а в том, что могут так и не начать...
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 08:27
Давно пора. Не сомневаюсь в победе САР над террористами из Идлиба.