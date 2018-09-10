Правительственные сирийские войска сегодня по некоторым данным могут начать наступление на провинцию Идлиб

Правительственные сирийские войска при поддержке Москвы и Тегерана сегодня по некоторым данным могут начать наступление на провинцию Идлиб. Западные страны призывают этого не делать.

Идлиб последняя сирийская провинция, которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооружённые группировки. Там живёт ориентировочно три миллиона мирных граждан. ООН предупредила: наступление на Идлиб может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI-го века. Международное сообщество опасается, что правительственные силы Асада могут устроить в городе химическую атаку. Москва заявляет: провокацию с использованием химоружия готовят противники президента Сирии. Российская и сирийская авиация в субботу нанесли массированный удар по провинции Идлиб. Несколько человек погибли, включая двух детей. Это по оценкам местных мониторинговых групп был самый сильный авиаудар за месяц, отмечают западные СМИ. Его нанесли вскоре после переговоров, на которых президенты России, Турции и Ирана обсуждали ситуацию в сирийской провинции. Наступление на Идлиб приведёт к гуманитарной катастрофе и ещё большему кровопролитию, опасается турецкий лидер Реджеп Эрдоган. На этом фоне в Женеве представители трёх стран сегодня начнут консультации о формировании Конституционного комитета Сирии.

В Пентагоне нашли лучший способ проведения контртеррористических операций, чем обычная крупная военная операция в Идлибе. Об этом объявил командующий объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.