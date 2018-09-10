Под стартовым комплексом космодрома «Восточный» нашли пустоты
На их ликвидацию потратят 4,5 миллиона рублей.
Пустоты возникли в грунте под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания. Это следует из данных, размещенных «Роскосмосом» на портале госсзакупок. Проблемы обнаружились в июле, когда специалисты оценивали состояние стартовой площадки – сообщил ТАСС источник на космодроме. Заказчиком работ по ликвидации выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Уже определен подрядчик – компания «Адонис» из Благовещенска.
«Восточный» — первый гражданский космодром страны. Он находится в Амурской области. Его начали возводить в 2012 году. Строительство сопровождалось скандалами, связанными с хищениями, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих, которым не выплачивали зарплаты.
Причины образования пустот под стартовым комплексом «Восточного» не называются.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 10 сентября 2018 | 08:06
Пустоты, говорите...
Проклятое место.
vezdehod 10 сентября 2018 | 08:18
Видимо их "пробурили" Кремлёвские кроты.
kottigr1 10 сентября 2018 | 08:25
vezdehod: Снова Путин всех переиграл ! Это что бы космодром не достался НАТО...
gordy 10 сентября 2018 | 08:34
Прежде чем строить надо было искать?
olegleon 10 сентября 2018 | 08:10
кроты выкопали. ну если бакланы крышу стадиона в Питере сломали, то почему бы кротам пустоты под космодромом не прорыть?
gonduras_on_colyma 10 сентября 2018 | 08:21
olegleon: Портянка гунявая, ты на кого батон крошишь?
Ты хоть представляешь, кто назначил смотрящего за этими пустотами, как и за дырками в кораблях?
vilingrad 10 сентября 2018 | 08:11
Мы пустотам дадим звонкие свои имена!
sasass 10 сентября 2018 | 08:13
Батут уже не в состоянии нормально сделать и прыжок в космос уже проблематичен - там уже буравят не по правилам буравчика, физику уже забыли ....)))
venmud 10 сентября 2018 | 08:15
"голодовками рабочих, которым не выплачивают зарплаты"
=======
Если заказчик не выплачивает за ремонтные работы,
в стену замуровывается яйцо, которое спустя некоторое время становится источником тухлого запаха.
ivar1964 10 сентября 2018 | 08:17
Что скажут "патриоты"? Ничего страшного! Так и было задумано! Это будет способствовать ускоренному старту!
kokeshi 10 сентября 2018 | 08:18
"Причины образования пустот под стартовым комплексом «Восточного» не называются."
И правильно. Чего воду в ступе толочь? И так известны.
lelikhaifski 10 сентября 2018 | 08:21
Рабочие,не получившие деньги за строительство прокляли подрядчика и стартовый комплекс" Восточной" по пояс ушел под землю
perectukin 10 сентября 2018 | 08:23
А что тут говорить о причинах ?
Причина одна - коррупция и воровство во власти начиная от Путина и Рогозина до последнего прораба на участке.
"Скрытые работы" это золотое дно на стройке, ничего не делая приписал пару мильенов кубов железобетона и вот тебе и детям пособие к пенсии, яхта и вилла на Канарах.
victor620 10 сентября 2018 | 08:25
Хайли лайкли америкосы с Аляски подкоп сделали ! На случай если их с Байканура турнут, то тут зайцами на МКС полетят.
buzukin1906 10 сентября 2018 | 08:37
Разговоров, мля, о работе по цене однушки столько, как будто у вас Луну украли. Вы лучше спросите у Хары трехколесного, отчего евреи свои шпионские спутники в другую сторону запускают, это же страшно дорого, а не как все приличные люди, которые экономят на космосе! Сплошной распил и приписки :) Вот за это самое Беню и Сару посадят в зиндан!