Под стартовым комплексом космодрома «Восточный» нашли пустоты

На их ликвидацию потратят 4,5 миллиона рублей.

Пустоты возникли в грунте под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания. Это следует из данных, размещенных «Роскосмосом» на портале госсзакупок. Проблемы обнаружились в июле, когда специалисты оценивали состояние стартовой площадки – сообщил ТАСС источник на космодроме. Заказчиком работ по ликвидации выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Уже определен подрядчик – компания «Адонис» из Благовещенска.

«Восточный» — первый гражданский космодром страны. Он находится в Амурской области. Его начали возводить в 2012 году. Строительство сопровождалось скандалами, связанными с хищениями, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих, которым не выплачивали зарплаты.

Причины образования пустот под стартовым комплексом «Восточного» не называются.