Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал 69,7% голосов

Обработано более 90% бюллетеней. На втором месте Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5 %, на третьем — Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,2% Явка составляет 30,28%.

В Москве нет сущностных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

При голосовании на дачных участках было организовано полноценное наблюдение, отметил Алексей Венедиктов