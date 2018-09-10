Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал 69,7% голосов
Обработано более 90% бюллетеней. На втором месте Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5 %, на третьем — Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,2% Явка составляет 30,28%.
В Москве нет сущностных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
При голосовании на дачных участках было организовано полноценное наблюдение, отметил Алексей Венедиктов
Комментарии7
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olegleon 10 сентября 2018 | 08:08
про то, что Венедиктов продался власти хомячки уже написали?
gordy 10 сентября 2018 | 08:29
Москвичам привалило счастье?
cromwel 10 сентября 2018 | 08:35
olegleon: А уж как Латынина Собянину подмахивала!
sasass 10 сентября 2018 | 08:18
Липовые дачники сделали опять мэром из оленевода , а главред Ремчуков этому способствовал...
volgin_iv 10 сентября 2018 | 08:23
Очередной провал либералов
unprejudiced 10 сентября 2018 | 08:29
При голосовании на дачных участках было организовано полноценное наблюдение, отметил Алексей Венедиктов... а как либерасты то выли, что это дескать фальсификации и прочее тому подобное бла бла бла. Теперь понятно почему все нормальные люди считают либерастов отбросами общества?
krypton84 10 сентября 2018 | 08:33
Люди сами отказываются от своего права, тем самым отдавая голос единороссам, когда не приходят на участок. Почему-то бараны не причисляют себя к 76%, хотя они как раз в них ходят. Если не хотите "участвовать в этом фарсе", то единственный способ - отказаться от гражданства РФ. А просто не сходив на участок, вы голосуете за власть.