Минкульт вновь предлагает ограничивать прокат зарубежных фильмов

Разработанные ведомством поправки предполагают сокращение показов иностранных картин до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор. В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.