Минкульт вновь предлагает ограничивать прокат зарубежных фильмов
Разработанные ведомством поправки предполагают сокращение показов иностранных картин до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор. В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.
Комментарии5
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serjo1977 10 сентября 2018 | 07:56
В общем, ждём двухкратного подорожания билетов, очередей, дефицита и перекупщиков...
igorrrpadlowitchs 10 сентября 2018 | 07:57
serjo1977: а чего еще ждать от моральных уродов!?
sasass 10 сентября 2018 | 08:20
Минкульт вредитель - не хочет казну пополнять..
cromwel 10 сентября 2018 | 08:37
Скоро из мукзыки разрешат слушать только Кабздона и "с чего начинается Родина" в исполнении Солнцеподобного.
commeilfaut 10 сентября 2018 | 08:38
В РФ невозможно развития чего либо в принципе. Только упадок, что очевидно.