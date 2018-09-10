Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с несанкционированной акции в Москве
Уполномоченный по правам человека в России хочет разобраться в инциденте, в котором участники акции нанесли удары сотруднику полиции, который был доставлен в больницу.
Комментарии8
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kokeshi 10 сентября 2018 | 07:54
А я то прочитала заголовок и удивилась: неужели Москалькова решила разобраться с избиениями людей на вчерашнем митинге:)))
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 07:55
Чисто поржать?
Пивка взяла...
d_moll 10 сентября 2018 | 08:08
kir_pich_101: не, ломка у нее начинается, если долго не смотрит, как кого-нибудь бьют или пытают.
rena1960 10 сентября 2018 | 07:57
Нанесли что ли шлему и бронежилету полицейского травмы несовместимые с жизнью...???
scleha Алексей Носов 10 сентября 2018 | 08:00
Полицай "москалькова" защитит права полицаев!!!
vezdehod 10 сентября 2018 | 08:13
Татьяна Москалькова запросила видеоматериалы с несанкционированной акции в Москве
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Как РАЗБИВАЛИ головы, своими дубинками, полицая - ей, видимо, разбираться нет желания.
Позор!
vilingrad 10 сентября 2018 | 08:18
Москалькова типа врач на профессональном боксе. После ста тяжелых ударов в голову, после трех нокдаунов участливо светит маленьким фонариком в оплывшие глаза с рассеченнымм веками.
sasass 10 сентября 2018 | 08:25
Мент и есть мент по натуре - ментовская кровь у нее течет...