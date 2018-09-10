На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек
Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека.
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Это данные портала «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Петербурге — 324 человека.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии2
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vilingrad 10 сентября 2018 | 08:15
Патрик! Самое время про жидобандеровцев, отнявших у тебя кусок хлеба с маргарином и полноценную пенсию по ментальной инвалидности!
sasass 10 сентября 2018 | 08:22
Навальный победил даже сидя...