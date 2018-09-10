В трех регионах — в Приморье, Хабаровском крае и Хакасии — предстоит второй тур выборов губернаторов
Действующие губернаторы-единороссы и другие кандидаты не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы.
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Действующие губернаторы-единороссы и другие кандидаты не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии4
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vla7815 10 сентября 2018 | 08:00
//// Действующие губернаторы-единороссы и другие кандидаты не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы. ////
Даже не смотря на крапленые карты, тузы в рукавах и наперстки. Достали уже эти проходимцы, блин !!!!!!!!!!!
vezdehod 10 сентября 2018 | 08:09
То, что не добрали в Первом туре - дорисуют во Втором.
stichirichi 10 сентября 2018 | 08:27
есть надежда???
sasass 10 сентября 2018 | 08:28
Чувствуется , что ветры по свободнее веют там...