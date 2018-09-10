Кириллу Серебренникову предлагают поставить спектакль в БДТ им. Товстоногова в Петербурге
Как передает «Фонтанка», об этом на сборе труппы сообщил худрук театра Андрей Могучий. По сведениям журнала «Театр», переговоры с Серебренниковым начнутся после того, как его освободят из-под домашнего ареста.
Комментарии2
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prof57 10 сентября 2018 | 07:56
Зэки тоже тянутся к высокому искусству, так, что пусть ставит спектакли в колонии.
cromwel 10 сентября 2018 | 08:39
Пусть " горбатую гору" про педиков за решеткой ставит.