Российские военные обвинили США в нанесении удара фосфорными боеприпасами по Сирии
Как заявил глава российского Центра по примирению генерал Владимир Савченко, 8 сентября в провинции Дейр эз-Зор два американских самолёта F-15 нанесли удары по населённому пункту Хаджин. Данные о жертвах уточняются. Савченко подчеркнул, что применение такого вооружения запрещено Женевской конвенцией. В Пентагоне в ответ заявили, что не применяют в Сирии фосфорные боеприпасы.
Комментарии4
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yralez 10 сентября 2018 | 06:55
глава российского Центра по примирению генерал Владимир Савченко,
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Дальше всё ясно.
И кто хим.оружие использует и кто бомбит.
И так будет, пока будет ихний центр.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 06:55
Пора созывать трибунал где судить пендосов за их военные преступления в Сирии!
condor00 10 сентября 2018 | 07:00
Пошли катать шары туда-сюда. Полигон активно несколькими сторонами задействован, а говняная ООН занята неизвестно чем... Видимо, чем-то более важным.
passanger 10 сентября 2018 | 07:00
В условиях абсолютно варварской войны в Сирии и нарастающего там противостояния
это вполне допустимый,на мой взгляд, метод - вы продолжаете бомбить, карать с неба
противников вашего режима в Сирии, тогда мы идем к вам и соответственно бомбим
там ваших сторонников. Хоть обвизжитесь по этому поводу. А хотите прямого
столкновения, будет вам и прямое...