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06:34, 10 сентября 2018

В США сегодня возобновятся слушания по делу россиянки Марии Бутиной

В США сегодня возобновятся слушания по делу россиянки Марии Бутиной, которую за океаном обвиняют в преступном сговоре с целью работы в стране иностранным агентом без регистрации в минюсте.

Защита в ходе слушаний в суде Вашингтона намерена добиваться изменения меры пресечения для Марии Бутиной. И перевода из тюрьмы в Александрии, где она сейчас находится, под домашний арест. Для этого есть все основания, говорит адвокат обвиняемой россиянки Роберт Дрисколл. По словам отца Бутиной его дочь проводит в одиночной камере 22 часа в сутки. В остальное время ей разрешают оттуда выйти и позвонить родным или адвокату, приводит слова мужчины РБК. Американская прокуратура в выходные признала, что неверно интерпретировала смс-переписку россиянки с гражданином США. Бутина не предлагала сексуальных услуг в обмен на работу в компании. Несмотря на признание прокуратуры в ошибке, меру пресечения обвиняемой менять не собираются, отмечает BBC. По версии следствия россиянка несколько лет в США занималась конспиративной деятельностью в пользу России. Она действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с влиятельным американцем. Бутина обвинения отрицает.

Россиянке в случае признания судом вины грозит до 15 лет тюрьмы.

Комментарии

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yralez 10 сентября 2018 | 06:58

В бордель ее отправьте......все будут довольны.
Особенно она..

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