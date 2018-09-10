На парламентских выборах в Швеции с минимальным преимуществом побеждает правящий блок
По данным ЦИК страны, партии красно-зеленого блока получают 40,6 % голосов избирателей. У оппозиционного правоцентристского альянса меньше всего на 0,3 %. Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. Явка превысила 84 %. Окончательные итоги выборов будут известны не ранее среды.
Комментарии1
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cromwel 10 сентября 2018 | 06:59
Обратите внимание на цифры явки и процент за или против. Вот это я понимая выборы. Причем явно людей электробусами не свозили и в день тишины с главным кандидатом не обнимались. Люди знали куда и за чем идут.
И что у нас? Скотобойня какая-то....