На парламентских выборах в Швеции с минимальным преимуществом побеждает правящий блок

По данным ЦИК страны, партии красно-зеленого блока получают 40,6 % голосов избирателей. У оппозиционного правоцентристского альянса меньше всего на 0,3 %. Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. Явка превысила 84 %. Окончательные итоги выборов будут известны не ранее среды.