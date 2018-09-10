Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков
Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России. Издание уточняет, что решение остается за президентом Трампом.
Комментарии9
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estamp 10 сентября 2018 | 06:42
Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор
... и позвонил в «Уолл-стрит джорнэл»
lenin3 10 сентября 2018 | 06:43
Видимо,не все так распрекрасно с победами над боевиками в королевстве сирийском,как докладывает КисельТВ,раз Асад решил применить химоружие,зная последствия.Или уже знает о домике в Подмосковье рядом с домиком Януковича?)))
punyoshohlai 10 сентября 2018 | 06:51
А кто-то верещал про провокации с хим оружием. И американцев предупреждал
forum_participant 10 сентября 2018 | 06:53
эхо фейк ньюза забыло сообщить что Асад детей ест за ужином.
marktretiy 10 сентября 2018 | 07:03
forum_participant: Чушь. Он их не ест. Боится отравиться хлором
demokratia 10 сентября 2018 | 06:54
ЕС и США защищают народы от тиранов экстремистов террористов от диктатров.....
РФпутина спасает Башара Асада !!! И на кой хрен он нам нужен ! ? Из-за него мы буде воевать с Америкой! ? Абсурд!!!
rena1960 10 сентября 2018 | 06:57
Путин решил рассориться со всем миром из-за сирийскогополпота...???
zkotor 10 сентября 2018 | 06:57
А что ещё можно ожидать от этого грязного мясника и потенциального висельника?
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 07:08
Идлиб все равно скоро освободят от террористов, а пиндосы с подпиндосниками опять утрутся.