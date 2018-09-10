Дмитрий Песков: Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя
Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя. Так считает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. По его мнению, слишком высок риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ. В интервью РИА Новости он дал понять, что считает излишне либеральной позицию ЦБ в сфере регулирования криптовалют. Правовой статус криптовалют в России пока не определен.
Комментарии5
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democ 10 сентября 2018 | 06:43
М - да. Это тебе не напёрстки, тут подумать надо, как лохов лучше развести...
domna 10 сентября 2018 | 06:51
можно подумать, что его кто-то будет спрашивать..идиота
redrica 10 сентября 2018 | 06:53
Так Песков пресс-секретарь. Это еще один, теперь спецпредставитель? Или тот же самый в другой ипостаси?
Что у них там происходит?
anticolonel 10 сентября 2018 | 06:53
От этой новости биток сейчас обвалится, а майнеры потащат свои асики на помойку.
vladimir1967 10 сентября 2018 | 06:54
Можно только валежник собирать.