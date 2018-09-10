Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал почти 70 % голосов
Это предварительные данные Мосгоризбиркома. На втором месте Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5%, на третьем Илья Свиридов от «Справедливой России» 7,1%. Явка составляет 30%.
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Это предварительные данные Мосгоризбиркома. На втором месте Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5%, на третьем Илья Свиридов от «Справедливой России» 7,1%. Явка составляет 30%.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии9
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zkotor 10 сентября 2018 | 06:44
Это очешуительная победа - от пришедших 30% (что скорее всего тоже брехня ибо сам наблюдал и видел практически пустой избирательный участок) и вот от этих 30% он набрал 70% то есть за него "проголосовали" около 3 миллионов из 14 миллионов - бюджетники, подельники и прочие силовики-насильники вот и вся его поддержка, междусобойчик
pmasel 10 сентября 2018 | 06:49
Может огорчу, но при таком раскладе получится 1,5 млн проголосовавших за оленеводческое хозяйство.
putin_itogy 10 сентября 2018 | 06:44
Явку, серёга, явку..
zkotor 10 сентября 2018 | 06:46
putin_itogy: вечером была 17%, что похоже на правду, а вот к утру сказочным образом подросла до 30%
cromwel 10 сентября 2018 | 06:48
При пустых участках и ненависти москвичей он просто взял и тупо нарисовал себе нужную цифру. И Веник в этом поучавствовал, одним своим присутствием дав понять что выборы легитимны. Вот его натоящее лицо.
cromwel 10 сентября 2018 | 06:54
Лишний раз убеждаюсь, что на выборы ходить нет никакого смысла
putin_itogy 10 сентября 2018 | 07:00
НАВАЛЬНЫЙ, Вы были ПРАВы..
vladimir1_57 10 сентября 2018 | 07:03
Либерасты супротив оленевода, что плотник супротив столяра
putin_itogy 10 сентября 2018 | 07:06
Собянин, "белый Ходок", в честь своей "победы" - отпусти НАВАЛЬНОГО!
Ты же не чмошный подлый трус, который прячется за кремлёвской стеной?