Лидер КНДР Ким Чен Ын готов приехать в Россию в ближайшее время — в зависимости от графика Владимира Путина
Об этом, покидая Пхеньян, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила надежду, что визит состоится до конца года.
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Об этом, покидая Пхеньян, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она выразила надежду, что визит состоится до конца года.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии4
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democ 10 сентября 2018 | 06:29
Если поедет железной дорогой, как его покойный папаша, то опять вся Россия по Транссибу встанет "раком". Дорого нашей стране обходится "дружба" с зарубежными "режимами". Почему привечаем? По духу они нашей власти близкие...
vlabar1960 10 сентября 2018 | 06:31
Будут делиться опытом: как держать народ в повиновении.
ostapbey 10 сентября 2018 | 06:32
Хоть в КНДР показать новые наряды и результат успеха косметологической хирургии..
Можно и в ЦАР...
Но там риска больше, в том смысле что собак не едят...
Даже.
zkotor 10 сентября 2018 | 06:34
Все выродки, мировые изгои, садисты и убийцы - друзья вовы, а как говорится скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты