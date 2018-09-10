Под стартовым комплексом ракеты «Союз-2» на космодроме «Восточный» образовались пустоты
Как передает РИА, «Роскосмос» уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило подразделение «Роскосмоса» — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Контракт, по сведениям агентства, был подписан 5 сентября. Исполнителем работ выступит компания «Адонис» из Благовещенска.
Комментарии7
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ostapbey 10 сентября 2018 | 06:26
Небезызвестный ТРИШКИН КАФТАН.
Сэкономили на доставке песка.
И щебня с гравием даже.
pmasel 10 сентября 2018 | 06:58
Вот на такие пустоты и пойдут сэкономленные пенсии и налоги россиян. Обещают аж 25% ВВП!!!
rena1960 10 сентября 2018 | 06:28
Стесняюсь спросить:заказчик работ опять какой-нибудь талантливый сынбратсват членов кооператива "Озеро"...???
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 10 сентября 2018 | 06:41
там уже и грунт разворовали?
neyexo 10 сентября 2018 | 06:54
Гениально.
Надо поискать пустоты по всей стране.
Уверен, их можно найти
cromwel 10 сентября 2018 | 07:01
А может опять какой-нибудь космонавт-вредитель грунт на дачу уволок?
chahtarmukola 10 сентября 2018 | 07:04
А В 37 ДИМКА РАГОЗИН УЖЕ ПРИЗНАЛСЯ , ЧТО РАБОТАЕТ НА ПИНДОСНИКОВ...НЕ ПОМОГЛО БЫ-РАССТРЕЛЯЛИ..