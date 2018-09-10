В СПЧ озабочены действиями полиции в Санкт-Петербурге во время несогласованной акции
Как заявил ТАСС член Совета Андрей Бабушкин, на Питер пришлось наибольшее число задержанных; по данным СПЧ, — более 500. По словам правозащитника, полиция города не подготовилась должным образом к вчерашним протестам.
Комментарии2
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democ 10 сентября 2018 | 06:31
И в чём выражается эта озабоченность? Я вот тоже озабочен, да только за неё мне не платят большую зарплату.
kochar 10 сентября 2018 | 07:02
И Царь разгонял бастующих и поплатился
Неужели не понятно для власти,что это уже метастазы?
Как не крути,а единственное лекарство-это сменяемость и только!