Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

По данным ЦИК, после обработки 90% бюллетеней действующий градоначальник набирает более 69 % голосов избирателей. Его ближайший преследователь, Вадим Кумин от партии КПРФ набирает 11,6%. На предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году Собянин набрал 51% голосов.