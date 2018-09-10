Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы
По данным ЦИК, после обработки 90% бюллетеней действующий градоначальник набирает более 69 % голосов избирателей. Его ближайший преследователь, Вадим Кумин от партии КПРФ набирает 11,6%. На предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году Собянин набрал 51% голосов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 10 сентября 2018 | 06:27
Ежики кололись,но трахали кактус.В данном случае кактус(Собакин)еще 5 лет будет трахат ежиков(ватанов)...
zkotor 10 сентября 2018 | 06:31
Ну и сколько это от РЕАЛЬНОГО списочного состава, 10% проголосовали за этого?
yralez 10 сентября 2018 | 06:32
Когда он победил ?
Когда назначили.