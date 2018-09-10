Основатель и глава китайской корпорации «Алибаба» Джек Ма уйдет на пенсию ровно через год
Как передает Синьхуа, об этом объявил сам Джек Ма в 19-ую годовщину образования компании. Бизнесмен добавил, что его должность перейдет к нынешнему генеральному директору корпорации Чжан Юну. Джек Ма посетит Восточный экономический форум, где намерен встретиться с рядом российских чиновников. Об этом РИА сообщили источник, участвующие в подготовке визита делегации из КНР. Компания Alibaba считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние основателя корпорации оценивается в 40 млрд долларов.
Комментарии2
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democ 10 сентября 2018 | 06:15
И ведь никто из его подчинённых не вопит, - что нет Джека Ма - нет Алибабы!
eroot 10 сентября 2018 | 06:35
Не "уйдет на пенсию", а "отойдет от дел".