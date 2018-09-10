Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал почти  70 % голосов

Это данные Мосгоризбиркома после обработки более 90% Бюллетеней. На втором месте оказался Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5%, на третьем Илья Свиридов от «Справедливой России» 7,1%. Явка составляет 30%. Владимир Путин по телефону уже поздравил Собянина с победой на выборах.

Сергей Собянин поблагодарил жителей российской столицы за участие в выборах градоначальника.

Собянин пообещал в ближайшие пять лет развивать общественный транспорт, образование, здравоохраниение, благоустройство и «раскрутить реновацию».

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы не выявил серьезных нарушений в ходе голосования. Там заявили, что все избирательные участки работали в штатном режиме.

Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы отсматривал в режиме реального времени записи с тех участков, откуда приходили жалобы наблюдателей. На некоторые из них выезжали специальные мобильные группы. Так, например, случилось с участком №1982, попавшим под подозрение из-за информации о человеке, проголосовавшем дважды. Однако в результате выяснилось, что в выборах приняли участие два брата близнеца, пришедших в разное время. Также в штабе обнаружили два «фейковых» видео, на которых якобы были зафиксированы вбросы. Они были размещены в соцсетях. Как рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, на реальных записях с камер видеонаблюдения участки отличаются размещением мебели и служебными записями, а в одном случае и урнами. Они были электронными, а не пластиковыми. Венедиктов назвал размещенные ролики «намеренной фальсификацией». Между тем работу Общественного штаба оценили иностранные делегации – в частности, послы Франции, Австралии и Швеции. По их словам, штаб смог обеспечить прозрачность выборов столичного градоначальника.

Как отметили в штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, наблюдатели штаба смогли охватить 99,5% участков, на которых проводилось голосование.