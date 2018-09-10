Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал почти 70 % голосов
Это данные Мосгоризбиркома после обработки более 90% Бюллетеней. На втором месте оказался Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,5%, на третьем Илья Свиридов от «Справедливой России» 7,1%. Явка составляет 30%. Владимир Путин по телефону уже поздравил Собянина с победой на выборах.
Сергей Собянин поблагодарил жителей российской столицы за участие в выборах градоначальника.
Собянин пообещал в ближайшие пять лет развивать общественный транспорт, образование, здравоохраниение, благоустройство и «раскрутить реновацию».
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы не выявил серьезных нарушений в ходе голосования. Там заявили, что все избирательные участки работали в штатном режиме.
Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы отсматривал в режиме реального времени записи с тех участков, откуда приходили жалобы наблюдателей. На некоторые из них выезжали специальные мобильные группы. Так, например, случилось с участком №1982, попавшим под подозрение из-за информации о человеке, проголосовавшем дважды. Однако в результате выяснилось, что в выборах приняли участие два брата близнеца, пришедших в разное время. Также в штабе обнаружили два «фейковых» видео, на которых якобы были зафиксированы вбросы. Они были размещены в соцсетях. Как рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, на реальных записях с камер видеонаблюдения участки отличаются размещением мебели и служебными записями, а в одном случае и урнами. Они были электронными, а не пластиковыми. Венедиктов назвал размещенные ролики «намеренной фальсификацией». Между тем работу Общественного штаба оценили иностранные делегации – в частности, послы Франции, Австралии и Швеции. По их словам, штаб смог обеспечить прозрачность выборов столичного градоначальника.
Как отметили в штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы, наблюдатели штаба смогли охватить 99,5% участков, на которых проводилось голосование.
Комментарии5
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begly_ 10 сентября 2018 | 06:09
Прошу любить и жаловать вновь испеченного мэра столицы.
cromwel 10 сентября 2018 | 06:17
Любовь москвичей к оленеводу не знает границ. Столько хорошего он для них сделал! Кто же если не он!
ihor_syvoryj 10 сентября 2018 | 06:19
Я, канешно, дико извитняюсь, но сколько прОцентов набрал второй кандидат?
kochar 10 сентября 2018 | 06:20
"...Собянин пообещал в ближайшие пять лет развивать общественный транспорт, образование, здравоохраниение, благоустройство и «раскрутить реновацию»."
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Пробки,нехватка школ,больниц и детских садиков,перекопанные районы и новое дорожное покрытие.
ugas 10 сентября 2018 | 06:22
Кто бы сомневался!..