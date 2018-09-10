В Париже злоумышленник, вооруженный ножом и металлическим прутом напал на прохожих.
Как передают французские СМИ, семь человек пострадали, четверо из них — в критическом состоянии. Нападавший задержан. По предварительным данным, это выходец из Афганистана. Вместе с тем источники в полиции отмечают, что признаков теракта нет. Среди раненных два британских туриста.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rena1960 10 сентября 2018 | 05:33
Пусть меня обвинят в не милосердии и ксенофобии,но перед тем,как пускать в свой дом сирых и убогих...я бы выбрала безопасность своих домашних...Европа не сможет без ущерба для собственных жителей переварить всех мировых страждущих лучшей жизни...