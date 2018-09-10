В Париже злоумышленник, вооруженный ножом и металлическим прутом напал на прохожих.

Как передают французские СМИ, семь человек пострадали, четверо из них — в критическом состоянии. Нападавший задержан. По предварительным данным, это выходец из Афганистана. Вместе с тем источники в полиции отмечают, что признаков теракта нет. Среди раненных два британских туриста.