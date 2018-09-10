Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков.

Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России. Издание уточняет, что решение остается за президентом Трампом, но если оно будет принято, американский удар, скорей всего, будет более масштабным, чем прежние.