Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков.
Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России. Издание уточняет, что решение остается за президентом Трампом, но если оно будет принято, американский удар, скорей всего, будет более масштабным, чем прежние.
Комментарии3
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begly_ 10 сентября 2018 | 05:20
Трамп наш!, он ни посмеет.
prade 10 сентября 2018 | 05:24
Надо уничтожить самого Асада. Асад тот человек, пребывание которого у власти и является причиной войны в Сирии.
prof57 10 сентября 2018 | 05:37
Да, да, да... Башар полный дебил, хотя до Трампа м Мэй ему очень далеко...