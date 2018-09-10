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05:06, 10 сентября 2018

Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков.

Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России. Издание уточняет, что решение остается за президентом Трампом, но если оно будет принято, американский удар, скорей всего, будет более масштабным, чем прежние.

Комментарии

3

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begly_ 10 сентября 2018 | 05:20

Трамп наш!, он ни посмеет.

prade 10 сентября 2018 | 05:24

Надо уничтожить самого Асада. Асад тот человек, пребывание которого у власти и является причиной войны в Сирии.

prof57 10 сентября 2018 | 05:37

Да, да, да... Башар полный дебил, хотя до Трампа м Мэй ему очень далеко...

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