Страны ЕС  ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России.

Как рассказали Financial Times источники в Еврокомиссии, Европейскую банковскую ассоциацию наделят дополнительными ресурсами для расследования происхождения денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее это ведомство могло только проводить расследование финансовых преступлений. В первую очередь предстоит выяснить происхождение 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.