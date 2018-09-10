Страны ЕС ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России.
Как рассказали Financial Times источники в Еврокомиссии, Европейскую банковскую ассоциацию наделят дополнительными ресурсами для расследования происхождения денег, полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование. Ранее это ведомство могло только проводить расследование финансовых преступлений. В первую очередь предстоит выяснить происхождение 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.
Комментарии2
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begly_ 10 сентября 2018 | 05:18
Это российские пенсионеры отмывают деньги в Европе.
davi__koloradov 10 сентября 2018 | 05:38
Рашкобизнес в ЕС накроецца звездой. Ибо подавляющая часть рашкобизнеса - отмыватие ворованного.