Под стартовым комплексом ракеты «Союз-2» на космодроме «Восточный» образовались пустоты.

Как передает РИА, «Роскосмос» уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило подразделение «Роскосмоса» — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Контракт, по сведениям агентства, был подписан 5 сентября. Исполнителем работ выступит компания «Адонис» из Благовещенска.