Под стартовым комплексом ракеты «Союз-2» на космодроме «Восточный» образовались пустоты.
Как передает РИА, «Роскосмос» уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило подразделение «Роскосмоса» — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Контракт, по сведениям агентства, был подписан 5 сентября. Исполнителем работ выступит компания «Адонис» из Благовещенска.
Комментарии3
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begly_ 10 сентября 2018 | 05:15
Ни бяда.., зальем пустоты повышением пенсионного возраста.
venmud 10 сентября 2018 | 05:25
Чебурашка: - мы строили, строили и наконец построили.
fr_perren 10 сентября 2018 | 05:27
Бетон оказывается сп....ли.