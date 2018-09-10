Уголовное дело экс-депутата ГД  Дениса Вороненкова рассмотрят посмертно

Как сообщает «Коммерсантъ», замгенпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении экс-депутата, убитого в прошлом году в Киеве. Дело против Вороненкова возбудили в 2011 году: его заподозрили в рейдерском захвате здания стоимостью в 5 миллионов долларов в Москве. Привлечь Вороненкова к уголовной ответственности смогли не сразу из-за его депутатского иммунитета. После того, как Вороненков не прошел в Госдуму нового созыва, он уехал на Украину и был застрелен в марте 2017 года.