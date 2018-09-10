Сотрудники ФСИН «уговаривают» Олега Сенцова прекратить голодовку

Как рассказал РБК адвокат Дмитрий Динзе, состояние украинского режиссера ухудшается, поэтому «колония обеспокоена». При этом Сенцову говорят, что политические обстоятельства изменились, что его никто отпускать не собирается. Динзе подчеркнул, что из-за голодовки пострадали «сердечно-сосудистая система, почки, печень» Сенцова. «Рано или поздно наступит кризис», — полагает адвокат. Сенцов держит голодовку уже 120 дней. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.