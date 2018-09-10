Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя

Так считает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. По его мнению, слишком высок риск оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ. В интервью РИА Новости он дал понять, что считает излишне либеральной позицию ЦБ в сфере регулирования криптовалют. Правовой статус криптовалют в России пока не определен.