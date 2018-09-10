Известные журналисты Екатеринбурга считают недопустимыми задержания коллег на  митингах

В открытом письме руководству областного управления МВД говорится, что задержание представителей СМИ на вчерашней акции против пенсионной реформы является прямым нарушением закона и подпадает под статью УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Авторы обращения потребовали от областной полиции принести извинения задержанным и публично признать ошибочность подобных действий.