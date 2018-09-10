Стартовый стол для «Союзов» на космодроме «Восточный» нуждается в срочном ремонте

Как сообщил ТАСС источник на космодроме, в грунте под башней обслуживания образовались пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию. По словам источника, оценка состояния стартового комплекса проводилась в июле. В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры от комментариев отказались. Первый стартовый комплекс был возведен на «Восточном» в 2012-2016 годах, первый запуск с него был произведен в апреле 2016 года.