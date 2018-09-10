Сергей Собянин не оставил шансов соперникам на выборах мэра Москвы

По итогам обработки 80 % протоколов, действующий градоначальник набирает более 69 % голосов избирателей. На втором месте Вадим Кумин от партии КПРФ — 11,6%, на третьем Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,2%. Явка составляет около 30%. Собянин уже объявил о своей победе на выборах. С переизбранием его поздравил президент. На предыдущих выборах мэра Москвы в 2013 году Собянин набрал 51% голосов.