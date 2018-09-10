Минкульт вновь предлагает ограничивать прокат зарубежных фильмов

Разработанные ведомством поправки предполагают сокращение показов иностранных картин до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Как рассказал «Ленте Ру» источник, близкий к Министерству, за единичное нарушение правила планируется штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор. В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.