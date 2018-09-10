Минкульт вновь предлагает ограничивать прокат зарубежных фильмов
Разработанные ведомством поправки предполагают сокращение показов иностранных картин до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Как рассказал «Ленте Ру» источник, близкий к Министерству, за единичное нарушение правила планируется штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор. В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.
Комментарии3
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eniro 10 сентября 2018 | 03:38
Свершилось! Я этого ждал! Я надеялся! Бороды не брить. Шапка бобровая,волчья, заячья - не менее 3 вершков. Рубаха.Порты на гашнике. Кафтан с длинным рукавом и чтоб обязательно с козырем. Сапоги или лапти(по статусу). А за нарушение оного- штрафовать подлецов.
tks 10 сентября 2018 | 03:59
eniro: SiC! А ещё надобно отменить все конституции-законы-постановления и возродить "Русскую Правду"!
tks 10 сентября 2018 | 03:56
Кто бы ограничил проказы самого Минкульта?