Российские военные обвинили США в нанесении удара фосфорными боеприпасами по Сирии

Как заявил глава российского Центра по примирению генерал Владимир Савченко, 8 сентября в провинции Дейр эз-Зор два американских самолёта F-15 нанесли удары по населённому пункту Хаджин. Данные о жертвах уточняются. Савченко подчеркнул, что применение такого вооружения запрещено Женевской конвенцией. В Пентагоне в ответ заявили, что не применяют в Сирии фосфорные боеприпасы.