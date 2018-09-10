Российские военные обвинили США в нанесении удара фосфорными боеприпасами по Сирии
Как заявил глава российского Центра по примирению генерал Владимир Савченко, 8 сентября в провинции Дейр эз-Зор два американских самолёта F-15 нанесли удары по населённому пункту Хаджин. Данные о жертвах уточняются. Савченко подчеркнул, что применение такого вооружения запрещено Женевской конвенцией. В Пентагоне в ответ заявили, что не применяют в Сирии фосфорные боеприпасы.
Комментарии6
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timeskhan Андрей Тимесков 10 сентября 2018 | 03:07
Осмелюсь напомнить, что фосфорные боеприпасы и прочие БОВ в России любой дурак может купить через Интернет
https://zoohumanism.com/2018/08/21/сенсация-кошки-навального-располага/
b52artur 10 сентября 2018 | 03:14
Кто-нибудь поверил?
minerr 10 сентября 2018 | 03:39
b52artur: Так же как никто не верит, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, напалм и Orange Agent во Вьетнаме вообще имели место. Всё это на Раша Тудэй придумали.
salut__521 10 сентября 2018 | 03:25
Это занимательно.
Из жизни российских военных.
Когда минобороновцы раскрывают рот, значит пришло время брехать...
eniro 10 сентября 2018 | 03:48
salut__521: Э! А жрать, да?! Думай, что говоришь.
ed81 10 сентября 2018 | 03:27
Российские власти хорошо и часто используют кричалку :Держи вора!