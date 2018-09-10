Неизвестный ранил ножом семь человек в Париже
Он задержан. Как сообщают местные телеканалы, инцидент произошёл около театра в 20-м округе Парижа. По предварительным данным, нападение не имеет признаков терроризма.
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Он задержан. Как сообщают местные телеканалы, инцидент произошёл около театра в 20-м округе Парижа. По предварительным данным, нападение не имеет признаков терроризма.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии3
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rabin_tagor 10 сентября 2018 | 03:08
А еакие признаки имеет?
kondrakr 10 сентября 2018 | 03:37
Это исламофобия - писать про такие случаи.
ara_1 10 сентября 2018 | 03:56
Не имеет признаков терроризма...
И смех, и грех.